English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: 10 прилетов

Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: 10 прилетов

29 сентября, 2022 четверг
11:45
война с Россией

В Сумской области около 22:00 29 сентября россияне обстреляли Середино-Будскую общину из артиллерии и минометов

Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Вчера вечером, около 22 часов враг бил по территории Середино-Будской общины из САУ и минометов. Всего 10 прилетов. Без жертв и разрушений", - отметил он.

Дмитрий Живицкий добавил, что остальная ночь была спокойной.

  • 28 сентября враг бил по территории Краснопольской общины Сумской области, обстрелял дома, огороды, дворы, дороги и электролинию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Сумщина
Военные новости
Читайте также:
Николай Княжицкий
Автор
27 сентября, 2022 вторник
Сын антиукраинского негодяя Балицкого вступил в батальон имени Судоплатова
28 сентября, 2022 среда
Сказали, что нас там правильно бомбят: российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время матча Континентального кубка
28 сентября, 2022 среда
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ отбросят РФ на позиции 23 февраля и войдут в Крым
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.82
    Покупка 40.82
    Продажа 41.77
  • EUR
    Покупка 39.09
    Продажа 40.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 сентября
12:35
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Полиция Грузии пыталась вытолкнуть из нейтральной зоны границы с РФ жителей Крыма, - Чубаров
12:33
Эксклюзив
Военные должны плавно переходить из мира войны в мир мира через реабилитацию, а не резкий возврат домой, - психотерапевт
12:27
Офис генпрокурора
Разрабатывал план оккупации Мариуполя и руководил штурмом Азовстали: в Украине объявили подозрение российскому генералу
12:19
В России захотели экстрадиции освобожденных из плена "Азовцев"
12:14
Россияне обстреляли ракетами Краматорск, по меньшей мере 11 человек ранены
12:13
Эксклюзив
Идет распад российской империи, в которой авторитарная идеология граничит с фашизмом, – политолог Димаш Альджанов
12:09
В Херсоне оккупанты захватили предприятие по пошиву одежды, - полиция
12:07
Украина получила полмиллиарда евро грантовых средств от ЕС
12:05
За сутки на Харьковщине три района подверглись обстрелам, еще в одном на мине взорвался мужчина
12:00
Эксклюзив
Для психологической подготовки важно проговаривать, что мы воюем не с людьми, а с уродами, – психотерапевт
11:40
На оккупированном Донбассе мобилизовали почти всех мужчин, - разведка
11:32
Эксклюзив
Сергей Згурец
Надо учитывать увеличение количества военных РФ, даже несмотря на низкий уровень их подготовки, - Згурец
11:30
Финляндия в ночь на 30 сентября планирует закрыть границу для российских туристов, - СМИ
11:20
Организовал беспорядки Антимайдана 2 мая 2014 года в Одессе: будут судить заместителя экс-главы областной милиции
11:20
Один опытный на пятерых "новичков": РФ перебросит 20 тыс. мобилизованных военных в Беларусь, - Минобороны
11:13
Из РФ с начала мобилизации сбежало больше россиян, чем было вовлечено в вторжение в Украину в феврале, - разведка Британии
11:02
Умер исполнитель хита Gangsta's Paradise рэпер Кулио
10:59
Эксклюзив
Ограничение цены на нефть из РФ – это по меньшей мере минус 15% дохода в бюджете оккупанта, – советник Зеленского Устенко
10:58
На освобожденной от россиян Харьковщине обнаружили тела семьи азербайджанцев, - СМИ
10:37
флаг России
"Прекратят террор - статус отменят": Группа Ермака-Макфола объяснила особенности признания РФ государством-спонсором терроризма
10:19
Pfizer вакцина
Украина получила от Швеции более 501 тыс. доз ковид-вакцины Pfizer/BioNTech
10:13
Россияне обстреляли Криворожчину кассетными снарядами, ранены 13 человек
10:08
Сергей Руденко
Национальная идея россиян - на@бенится и что-то спиzдить
10:02
Эксклюзив
Улица Рекунова. Гостомель
На сегодняшний день в Гостомеле зафиксировано более 460 преступлений против гражданских, совершенных оккупационной армией РФ, - прокуратура Киева
10:01
Генштаб показал, как Британия учит украинских военных побеждать
10:00
PR
Украинки создали первое издательство исключительно украиноязычных электронных книг
09:58
Инфографика
Курс валют сегодня: евро упал в цене
09:51
Инфографика
На фото потери россиян
Около 58 580 военных, 2325 танков и 995 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:51
В целом из "Северных потоков" после взрывов обнаружили четыре утечки газа, - береговая охрана Швеции
09:41
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ контролируют переправы и в ближайшее время российские военные не смогут убежать на левый берег Днепра, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
09:31
Россияне убили 396 детей и ранили более 779 за время полномасштабной войны против Украины
09:31
Андрей Ермак
Украина не забудет и накажет РФ за попытки повторить геноцид, - Ермак
09:25
Обновлено
В одном из районов оккупированного Мелитополя прогремел взрыв: горело авто местной коллаборантки Шапуровой
09:23
Бабий Яр
Бабий Яр. 29 сентября чествуют годовщину трагедии
09:09
Венгрия в очередной раз заблокировала санкции против патриарха Кирилла, - СМИ
09:03
Оккупанты обстреляли Никополь из "градов" и артиллерии: повреждены дома и хозяйственные постройки
08:44
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 6 гражданских, еще 4 ранили
08:31
ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов и нанесли удары по пяти пунктам россиян
08:13
Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву
07:49
Оккупанты отправили на Херсонщину 2 тыс. мобилизованных из Крыма
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV