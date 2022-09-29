Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Вчера вечером, около 22 часов враг бил по территории Середино-Будской общины из САУ и минометов. Всего 10 прилетов. Без жертв и разрушений", - отметил он.

Дмитрий Живицкий добавил, что остальная ночь была спокойной.

28 сентября враг бил по территории Краснопольской общины Сумской области, обстрелял дома, огороды, дворы, дороги и электролинию.

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