Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: 10 прилетов
В Сумской области около 22:00 29 сентября россияне обстреляли Середино-Будскую общину из артиллерии и минометов
Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Вчера вечером, около 22 часов враг бил по территории Середино-Будской общины из САУ и минометов. Всего 10 прилетов. Без жертв и разрушений", - отметил он.
Дмитрий Живицкий добавил, что остальная ночь была спокойной.
- 28 сентября враг бил по территории Краснопольской общины Сумской области, обстрелял дома, огороды, дворы, дороги и электролинию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.82
Покупка 40.82Продажа 41.77
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.27
- Актуальное
- Важное