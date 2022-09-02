Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его информации, россияне открыли огонь по территории громады после 10 часов утра 2 сентября. Били из ствольной артиллерии и минометов, всего – 35 прилетов.

В результате обстрелов на территории громады загорелся лес. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

Около 15:00 пожар еще продолжался. Дмитрий Живицкий обнародовал фото леса в пламени.

За день 1 сентября российский агрессор совершил 7 обстрелов 5 громад Сумской области, бил из артиллерии, минометов и РСЗО. Ночь на 2 сентября прошла без обстрелов.

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