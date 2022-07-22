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Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии: 6 "прилетов"

22 июля, 2022 пятница
10:32
война с Россией

В Сумской области после 23:00 21 июля российские оккупанты обстреляли Эсманскую громаду из артиллерии

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

"Эсманская громада: вчера поздно вечером, после 23:00, россияне обстреляли территории громады. 6 "прилетов" из артиллерии", - подчеркнул он.

В результате обстрела жертв и разрушений нет.

  • 21 июля российский агрессор обстрелял из минометов и артиллерии три громады Сумской области.

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