Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

"Эсманская громада: вчера поздно вечером, после 23:00, россияне обстреляли территории громады. 6 "прилетов" из артиллерии", - подчеркнул он.

В результате обстрела жертв и разрушений нет.

21 июля российский агрессор обстрелял из минометов и артиллерии три громады Сумской области.

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