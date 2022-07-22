Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии: 6 "прилетов"
В Сумской области после 23:00 21 июля российские оккупанты обстреляли Эсманскую громаду из артиллерии
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
"Эсманская громада: вчера поздно вечером, после 23:00, россияне обстреляли территории громады. 6 "прилетов" из артиллерии", - подчеркнул он.
В результате обстрела жертв и разрушений нет.
- 21 июля российский агрессор обстрелял из минометов и артиллерии три громады Сумской области.
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