Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Российские вертолеты, чей полет видели в РФ, запустили около 20 ракет по Сумщине: пять - по Великописаревской громаде со стороны российского населенного пункта Понуры, две - по Хотинской со стороны Николаево-Дарьино в РФ, около десяти - по Краснопольской из Теребрино.

В Кранснопольской громаде оккупанты повредили здание и візвали пожар. Местный житель погиб от осколочного ранения, несовместимого с жизнью.

Шалыгинскую ОТГ россияне обстреляли из минометов калибра 120 мм: раздались два взрыва. Приграничье Эсманской громады оказалось под огнем из ствольной артиллерии. Захватчики выпустили 15 снарядов со стороны Троебортного.

На Черниговщине россияне трижды за сутки били из минометов по Семеновской громаде. Насчитали почти 40 прилетов со стороны Скачка и Ломаковки в РФ.

По приграничью Новгород-Сиверской громады оккупанты били из ствольной артиллерии: было 25 прилетов из российского Случевска.

Со стороны Черноземного городка россияне выпустили 16 минометных снарядов по окраине населённого пункта в Городнянской ОТГ. Били дважды.

В приграничной Сновской громаде после 03:00 8 октября раздавались два взрыва: оккупанты вели артиллерийский огонь.

6 и 7 октября в Сумской области россияне обстреляли четыре пограничных громады, повредили дом, Дом культуры, админпомещения, электролинии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb