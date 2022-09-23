Россияне обстреляли Сумщину и Черниговщину: повреждены дома, школа, садик, ранены 4 человека
В Сумской и Черниговской областях 22 сентября оккупанты обстреляли 12 громад, повредили 20 домов, предприятия, школу и детсад
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .
"Вчера враг обстрелял из минометов и артиллерии 12 пограничных громад Сумщины и Черниговщины. В Сумской области: ранены 4 человека, повреждены два десятка домов, два предприятия, школа, садик и дом культуры", - подчеркнули пограничники.
Ночь на 23 сентября в обеих областях прошла без российских обстрелов.
- 21 сентября враг обстреливал Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую пограничные громады Сумщины минометами и пулеметными очередями. Повреждены дома и склад психоневрологического интерната.
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