Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .

"Вчера враг обстрелял из минометов и артиллерии 12 пограничных громад Сумщины и Черниговщины. В Сумской области: ранены 4 человека, повреждены два десятка домов, два предприятия, школа, садик и дом культуры", - подчеркнули пограничники.

Ночь на 23 сентября в обеих областях прошла без российских обстрелов.

21 сентября враг обстреливал Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую пограничные громады Сумщины минометами и пулеметными очередями. Повреждены дома и склад психоневрологического интерната.

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