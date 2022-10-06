Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Российские беспилотники сбросили четыре взрывчатки на Семеновскую общину Черниговщины. Новгород-Северскую ОТО оккупанты обстреляли из артиллерии со стороны русского Случевска. Зафиксировали 15 прилетов.

В Сумской области оккупанты били из минометов по Середино-Будской общине, повредили частное хозяйство. Насчитали 20 взрывов со стороны Грудска в РФ.

По Эсманской общине было 20 артиллерийских прилетов со стороны русской деревни Круглая Поляна.

5 октября в Сумской области зафиксировали три обстрела территории Эсманской и Середино-Будской общин, повредили здание. Было 35 прилетов.

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