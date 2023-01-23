Россияне обстреляли Сумщину, есть погибшая и двое раненых
В понедельник, 23 января, враг обстрелял Эсманскую громаду в Сумской области, одна женщина погибла, два человека ранены. Также под обстрелы попал город Ворожба, 10 снарядов разорвались в населенном пункте
Об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
В Эсманьской громаде было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей. Одна женщина погибла, два человека получили ранения.
Также Живиций сообщил об обстреле города Ворожба из ствольной артиллерии в 14 ч.
"10 снарядов разорвались фактически в центре города. Было прямое попадание в многоквартирный дом", – пишет он.
Отмечается, что одна из квартир разрушена до основания, еще три дома имеют значительные повреждения. Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж.
Кроме того, были перебиты осколками газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и колеи.
- Российские захватчики днем 22 января обстреляли пограничье Сумской области из минометов. Информации о пострадавших пока нет.
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