Россияне обстреляли Сумщину, есть погибшая и двое раненых

Об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

В Эсманьской громаде было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей. Одна женщина погибла, два человека получили ранения.

Также Живиций сообщил об обстреле города Ворожба из ствольной артиллерии в 14 ч.

"10 снарядов разорвались фактически в центре города. Было прямое попадание в многоквартирный дом", – пишет он.

Отмечается, что одна из квартир разрушена до основания, еще три дома имеют значительные повреждения. Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж.

Кроме того, были перебиты осколками газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и колеи.

Российские захватчики днем 22 января обстреляли пограничье Сумской области из минометов. Информации о пострадавших пока нет.

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