Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

Около 22:00 5 августа россияне обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду. Зафиксировано 11 "прилетов".

С 05:30 6 августа оккупанты 4 раза били по разным территориям Белопольской громады. В общей сложности насчитали около 40 артиллерийских и минометных "прилетов".

"По предварительным данным, есть разрушения домохозяйств у гражданских людей, подробности позже", - отметил Дмитрий Живицкий.

4 августа на Сумщине россияне обстреляли Шалыгинскую и Эсманскую громады из гранатометов и минометов.

5 августа в Сумской области оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Есть раненый .

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