Россияне обстреляли Сумщину: более 50 "прилетов", разрушены домохозяйства
В Сумской области 5–6 августа россияне обстреляли две громады из артиллерии и минометов, есть разрушения домохозяйств
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
Около 22:00 5 августа россияне обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду. Зафиксировано 11 "прилетов".
С 05:30 6 августа оккупанты 4 раза били по разным территориям Белопольской громады. В общей сложности насчитали около 40 артиллерийских и минометных "прилетов".
"По предварительным данным, есть разрушения домохозяйств у гражданских людей, подробности позже", - отметил Дмитрий Живицкий.
- 4 августа на Сумщине россияне обстреляли Шалыгинскую и Эсманскую громады из гранатометов и минометов.
- 5 августа в Сумской области оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Есть раненый .
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