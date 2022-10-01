Россияне обстреляли Сумщину: 6 прилетов
В Сумской области около 00:00 1 октября российские захватчики обстреляли Эсманскую громаду из артиллерии
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
"Около полуночи россияне били из артиллерии по Эсманской громаде. 6 прилетов. Без жертв и разрушений", - подчеркнул он.
- 29 сентября Россия нанесла более 50 ударов по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины, поврежден животноводческий комплекс, линии электропередачи.
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