Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

"Около полуночи россияне били из артиллерии по Эсманской громаде. 6 прилетов. Без жертв и разрушений", - подчеркнул он.

29 сентября Россия нанесла более 50 ударов по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины, поврежден животноводческий комплекс, линии электропередачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb