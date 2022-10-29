Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

После 22:00 28 октября в Эсманской громаде прогремели 17 взрывов. Жертв и разрушений в результате российских обстрелов нет.

Ночь в Сумской области была спокойной.

28 октября россияне обстреляли три пограничных общины Сумской области из артиллерии, минометов и гранатометов.

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