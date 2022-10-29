Россияне обстреляли Сумщину: 17 взрывов
В Сумской области вечером 29 октября российские оккупанты обстреляли пограничную Эсманскую громаду
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
После 22:00 28 октября в Эсманской громаде прогремели 17 взрывов. Жертв и разрушений в результате российских обстрелов нет.
Ночь в Сумской области была спокойной.
- 28 октября россияне обстреляли три пограничных общины Сумской области из артиллерии, минометов и гранатометов.
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