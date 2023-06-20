Россияне обстреляли спасателей ДСНС в Херсоне, есть погибший и раненые

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил. В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ДСНС, еще 8 сотрудников пострадали", - написал он.

В Херсоне продолжаются работы по ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , а также села и города Николаевской области.

За прошедшие сутки спасатели ДСНС откачали более 24 тысяч тонн воды, а с начала работ - более 156 тысяч тонн из 572 домов и подвалов.