Россияне обстреляли спасателей ДСНС в Херсоне, есть погибший и раненые
Российская оккупационная армия днем 20 июня обстреляла спасателей ДСНС в Херсоне, в результате чего один человек погиб и еще восемь получили ранения
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил. В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ДСНС, еще 8 сотрудников пострадали", - написал он.
В Херсоне продолжаются работы по ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , а также села и города Николаевской области.
За прошедшие сутки спасатели ДСНС откачали более 24 тысяч тонн воды, а с начала работ - более 156 тысяч тонн из 572 домов и подвалов.
- Ранее в этот день россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате атаки погиб мирный житель .
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