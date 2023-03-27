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Обновлено

Россияне обстреляли Славянск в Донецкой области: есть погибший и раненые

27 мартa, 2023 понедельник
12:30
война с Россией

Утром 27 марта российские оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по Славянску Донецкой области. По меньшей мере, один человек погиб, 25 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его данным, в результате ракетных обстрелов, произошедших около 10:30, разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов - таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянская.

Кириленко отметил, что идет спасательная операция, поэтому погибших может оказаться больше.

На обстрелы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести", - рассказал глава государства.

Он отметил, что на месте работают все службы, жители получают необходимую помощь. Продолжается разбор завалов.

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", - написал Зеленский.

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