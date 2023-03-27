Россияне обстреляли Славянск в Донецкой области: есть погибший и раненые
Утром 27 марта российские оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по Славянску Донецкой области. По меньшей мере, один человек погиб, 25 получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
По его данным, в результате ракетных обстрелов, произошедших около 10:30, разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов - таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянская.
Кириленко отметил, что идет спасательная операция, поэтому погибших может оказаться больше.
На обстрелы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести", - рассказал глава государства.
Он отметил, что на месте работают все службы, жители получают необходимую помощь. Продолжается разбор завалов.
"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", - написал Зеленский.
- За прошедшие сутки враг обстрелял ракетами дома в Авдеевке Донецкой области.
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