Россияне обстреляли Славянск ракетами из "смерчей": ранен человек, повреждены дома и коммерческие заведения
В ночь на 29 июля россияне обстреляли Славянск, ранили человека, повредили 21 дом, 3 развлекательных центра. Горожан просят уезжать
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"Один человек ранен в результате ночных обстрелов Славянска. По предварительной информации, россияне выпустили ракеты из установки "Смерч". Повреждены 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра", - отметил он.
Павел Кириленко отметил, что Славянск является одной из главных целей россиян в Донецкой области. По его словам, они будут стрелять по городу, пока смогут до него доставать.
"В таких условиях единственный правильный выход – эвакуация! Эвакуация спасает жизнь!" – подчеркнул глава Донецкой ОВА.
- 24 июля глава Славянского городского ВА Вадим Лях сообщил, что в городе не будет газа зимой, и в многоэтажках будет невозможно перезимовать . Он призвал уезжать из Славянска.
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