Россияне обстреляли Славянск: погибли 5 человек, есть пострадавшие, повреждены 10 домов

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.

Около 16:00 россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля. Это оперативная информация по состоянию на эту минуту. На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция", – пишет Кириленко.

Видео из Славянска опубликовал Владимир Зеленский.