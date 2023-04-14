Россияне обстреляли Славянск: погибли 5 человек, есть пострадавшие, повреждены 10 домов
Днем 14 апреля российские террористы обстреляли Славянск Донецкой области, взрывы прогремели недалеко от школы
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.
Около 16:00 россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля. Это оперативная информация по состоянию на эту минуту. На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция", – пишет Кириленко.
Видео из Славянска опубликовал Владимир Зеленский.
- 13 апреля оккупанты попали управляемыми авиабомбами в школу на Херсонщине, в результате чего один человек погиб, другой был ранен.
- Днем 14 апреля российская оккупационная армия попала управляемыми авиабомбами по предприятию на пограничные Черниговской области. Есть раненый.
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