Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Сегодня утром школа попала под обстрел – повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал он.

Кроме того, еще два российских снаряда 16 января прилетели по поселку Новому, в результате чего было повреждено шесть домов.

Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что в ночь на 16 января россияне обстреливали центр и север Донетчины. За сутки в области были ранены семь человек.

Так, на Донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки, окрестностей Курахово и Очеретинской громады. Утром под артобстрел попала Авдеевка. К счастью, обошлось без жертв.

На Горловском направлении в результате обстрелов погиб человек в Соледаре, еще один был ранен в Червонополовке, где повреждены 3 дома. В Бахмуте повреждения получили частный и многоэтажный дома.

На Лисичанском направлении накануне россияне нанесли ракетный удар по Лиману – 1 человек ранен. На территории громады под обстрелами находились Торское и Заречное. Также в течение суток россияне стреляли по Сиверску, где обошлось без пострадавших.

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