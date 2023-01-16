Россияне обстреляли школу во Часовом Яру на Донетчине
Школа №17 в Часовом Яру Донецкой области стала очередной мишенью российских войск 16 января
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Сегодня утром школа попала под обстрел – повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал он.
Кроме того, еще два российских снаряда 16 января прилетели по поселку Новому, в результате чего было повреждено шесть домов.
Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что в ночь на 16 января россияне обстреливали центр и север Донетчины. За сутки в области были ранены семь человек.
Так, на Донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки, окрестностей Курахово и Очеретинской громады. Утром под артобстрел попала Авдеевка. К счастью, обошлось без жертв.
На Горловском направлении в результате обстрелов погиб человек в Соледаре, еще один был ранен в Червонополовке, где повреждены 3 дома. В Бахмуте повреждения получили частный и многоэтажный дома.
На Лисичанском направлении накануне россияне нанесли ракетный удар по Лиману – 1 человек ранен. На территории громады под обстрелами находились Торское и Заречное. Также в течение суток россияне стреляли по Сиверску, где обошлось без пострадавших.
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