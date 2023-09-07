Россияне обстреляли Северск и Большую Новоселку в Донецкой области: погибла женщина, 4 раненых

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что 6 сентября в 15:00 оккупанты обстреляли город Северск, вероятно, с использованием РСЗО. В результате разрыва снаряда погибла местная жительница, еще три человека - двое мужчин 42 и 60 лет и 73-летняя женщина - получили осколочные ранения.

Кроме этого, в 18:40 россияне атаковали пгт Большую Новоселку. В результате обстрела осколочные ранения получила 81-летняя женщина. По предварительным данным, Россия обстреляла населенный пункт из артиллерии.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Телеканал "Еспресо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины. Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им требуются дроны для проведения высокоэффективной разведки.