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Россияне обстреляли Северск и Большую Новоселку в Донецкой области: погибла женщина, 4 раненых

7 сентября, 2023 четверг
07:36
Война с Россией

В среду, 6 сентября, российские террористы атаковали из РСЗО и артиллерии город Северск и пгт Большую Новоселку. В результате атак погибла женщина, еще 4 человека ранены

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что 6 сентября в 15:00 оккупанты обстреляли город Северск, вероятно, с использованием РСЗО. В результате разрыва снаряда погибла местная жительница, еще три человека - двое мужчин 42 и 60 лет и 73-летняя женщина - получили осколочные ранения.

Кроме этого, в 18:40 россияне атаковали пгт Большую Новоселку. В результате обстрела осколочные ранения получила 81-летняя женщина. По предварительным данным, Россия обстреляла населенный пункт из артиллерии.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Телеканал "Еспресо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины. Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им требуются дроны для проведения высокоэффективной разведки.

  • Днем, 6 сентября, российские террористы ударили по людному месту в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли 17 человек, 32 получили ранения.
Украина
російська армія
Донетчина
ракетний удар
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