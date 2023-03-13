Россияне обстреляли село в Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома
В понедельник, 13 марта, россияне обстреляли Камышевскую громаду на Запорожье
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
В результате обстрела выбиты окна и повреждены крыши жилых домов в селе Заречное. Также получила ранение женщина.
На месте попадания вражеских ракет работают экстренные службы, фиксирующие убытки.
В ОВА призвали граждан эвакуироваться с линии столкновения в более безопасные регионы.
- В понедельник, 13 марта, российские кафиры обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей, в поселке Зноб-Новгородском один человек погиб, еще четыре ранены.
- По данным Генштаба, в течение суток россияне нанесли 29 авиационных и 6 ракетных ударов по территории Украины.
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