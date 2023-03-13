Россияне обстреляли село в Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В результате обстрела выбиты окна и повреждены крыши жилых домов в селе Заречное. Также получила ранение женщина.

На месте попадания вражеских ракет работают экстренные службы, фиксирующие убытки.

В ОВА призвали граждан эвакуироваться с линии столкновения в более безопасные регионы.