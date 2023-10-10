Россияне обстреляли село в Сумской области: в карете скорой умер ребенок
Во вторник, 10 октября, россияне обстреляли село Угроеды на Сумщине, в результате чего был ранен 13-летний ребенок, который впоследствии скончался в карете скорой помощи. Также повреждения получило учебное заведение
Об этом сообщила в telegram секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.
Она сообщила, что при обстреле было повреждено помещение школы, где выбило окна и повредило крышу.
Также в результате обстрела была ранена 13-летняя девочка 2009 года рождения, которая скончалась в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение в Сумах.
"Была ранена девочка 2009 года рождения. Девочку, к сожалению, спасти не удалось. Она умерла в карете скорой помощи", - написала Юхта.
Она добавила, что РФ ударила и по другим населенным пунктам Краснопольской громады, но там обошлось без пострадавших и разрушений.
- Утром воскресенья, 8 октября, российские военные нанесли удар крылатой ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела ранения получили 4 человека, в том числе ребенок.
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