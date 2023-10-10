Россияне обстреляли село в Сумской области: в карете скорой умер ребенок

Об этом сообщила в telegram секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.

Она сообщила, что при обстреле было повреждено помещение школы, где выбило окна и повредило крышу.

Также в результате обстрела была ранена 13-летняя девочка 2009 года рождения, которая скончалась в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение в Сумах.

"Была ранена девочка 2009 года рождения. Девочку, к сожалению, спасти не удалось. Она умерла в карете скорой помощи", - написала Юхта.

Она добавила, что РФ ударила и по другим населенным пунктам Краснопольской громады, но там обошлось без пострадавших и разрушений.