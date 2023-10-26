Россияне обстреляли село в Сумской области: погиб 16-летний мальчик
Днем 26 октября РФ совершила очередное нападение на гражданских. В результате обстрела села Пожня Сумской области погиб 16-летний мальчик
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Около 13:00 вражеская артиллерия накрыла погибшего прямо на крыльце собственного дома", - написал он.
Также есть повреждения частных домов.
Справка: Село Пожня входит в Великописаревскую территориальную громаду, расположенную в юго-восточной части Сумской области. Административный центр громады – пгт Великая Писаревка, поблизости расположен контрольно-пропускной пункт "Великая Писаревка" на границе с Российской Федерацией.
- В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться . "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особо не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
- 10 июля власти Сумской области приняли решение о принудительной эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины.
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