Россияне обстреляли село в Сумской области: погиб 16-летний мальчик

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Около 13:00 вражеская артиллерия накрыла погибшего прямо на крыльце собственного дома", - написал он.

Также есть повреждения частных домов.

Справка: Село Пожня входит в Великописаревскую территориальную громаду, расположенную в юго-восточной части Сумской области. Административный центр громады – пгт Великая Писаревка, поблизости расположен контрольно-пропускной пункт "Великая Писаревка" на границе с Российской Федерацией.