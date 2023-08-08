Россияне обстреляли село в Николаевской области: пострадали двое детей

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, россияне обстреляли деревню Куцуруб Куцурубской общины около 12 часов. В результате повреждены жилые дома и транспортные средства.

Впоследствии Шайхет добавил , что в результате попадания пострадавшие - в больницу за помощью обратился местный житель, который привез двух сыновей 13-ти и 16-ти лет. У детей минно-взрывные травмы. Сейчас жизни ребят ничего не угрожает.

Полицейские на месте фиксируют и документируют преступления, совершенные оккупантами. Начальник полиции Николаевской области опубликовал фото разрушений домов после российской атаки.