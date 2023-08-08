Россияне обстреляли село в Николаевской области: пострадали двое детей
Во вторник, 8 августа, днем российские террористы нанесли ракетный удар по селу Куцуруб Николаевской области. В результате обстрела ранения получили двое детей
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
По его словам, россияне обстреляли деревню Куцуруб Куцурубской общины около 12 часов. В результате повреждены жилые дома и транспортные средства.
Впоследствии Шайхет добавил , что в результате попадания пострадавшие - в больницу за помощью обратился местный житель, который привез двух сыновей 13-ти и 16-ти лет. У детей минно-взрывные травмы. Сейчас жизни ребят ничего не угрожает.
Полицейские на месте фиксируют и документируют преступления, совершенные оккупантами. Начальник полиции Николаевской области опубликовал фото разрушений домов после российской атаки.
- Также в этот же день россияне обстреляли село Никольское Дарьевской общины Херсонской области, в результате чего одна женщина получила ранения.
- Всего за сутки понедельника, 7 августа, российские военные нанесли удары по восьми регионам Украины. В результате обстрелов 12 человек погибли, около 100 получили ранения.
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