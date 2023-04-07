Россияне обстреляли село в Харьковской области, погиб мужчина
Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей приграничных территорий Харьковщины. В результате обстрела села Борисовка 7 апреля погиб гражданский мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня около 14:30 российские оккупанты обстреляли с. Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина", - написал он.
- 6 апреля враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и других вооружений вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
- Также на Харьковщине обнаружены 23 застенки, где оккупанты издевались над украинцами.
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