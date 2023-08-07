Россияне обстреляли село в Харьковской области: по меньшей мере два человека погибли
Утром 7 августа российская оккупационная армия обстреляла село на Харьковщине, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне обстреляли село Кучеривка Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях", - написал он.
Других подробностей глава ОП не привел.
- Вечером 5 августа россияне запустили управляемую авиационную бомбу по центру переливания крови в Харьковской области. В результате атаки погибли 2 человека , еще 4 получили ранения.
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