Читайте также:

Кара для крыс. Как правильно привлечь к ответственности тех, кто нелегально бежал из страны

ПВО сбило все крылатые ракеты над Киевом. В Днепре повреждены 3 предприятия и АЗС, есть пострадавший. Атака на Украину 26 мая

Если удар по кораблю "Иван Хурс" наш, ВСУ могут брать в прицел носителей Калибров: военные итоги недели