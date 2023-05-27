Россияне обстреляли село Шиповатое на Харьковщине: погибла женщина, ранен мужчина
Россияне обстреляли село Шиповатое Купянского района Харьковщины. В результате удара погибла женщина, один мужчина получил ранения
Об этом 27 мая сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает обстреливать гражданское население Харьковщины. К сожалению, гибнут мирные люди", - написал Синегубов в telegram.
В результате обстрела погибла 61-летняя женщина, 60-летний мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. Отмечается, что медики оказывают пострадавшему помощь.
- В ночь на 25 мая россияне в очередной раз обстреляли Харьковщину, вероятно, с использованием ракет С-300. Поврежден частный дом.
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