Россияне обстреляли село на Харьковщине: ранен мужчина
Утром среды, 6 сентября, российские террористы нанесли удар по селу Новая Гнилица Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела ранения получил местный житель
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что враг совершил обстрел кассетными боеприпасами около 07:00.
В селе Новая Гнилица поврежден частный жилой дом.
Фото: Олег Синегубов / телеграмм
Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Как отметил глава ОВА, сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Фото: Олег Синегубов / телеграмм
Телеканал "Еспресо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины. Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им требуются дроны для проведения высокоэффективной разведки.
- В ночь с 5 на 6 сентября российские террористы атаковали ударными БПЛА Одесщину и обстреляли ракетами Киев. Есть погибшие и разрушения. Подробнее о ночном обстреле Украины читайте по ссылке .
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