Россияне обстреляли село на Харьковщине: ранен мужчина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что враг совершил обстрел кассетными боеприпасами около 07:00.

В селе Новая Гнилица поврежден частный жилой дом.

Фото: Олег Синегубов / телеграмм

Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как отметил глава ОВА, сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Фото: Олег Синегубов / телеграмм

Телеканал "Еспресо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины. Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им требуются дроны для проведения высокоэффективной разведки.