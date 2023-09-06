Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне обстреляли село на Харьковщине: ранен мужчина

Россияне обстреляли село на Харьковщине: ранен мужчина

6 сентября, 2023 среда
09:23
Война с Россией

Утром среды, 6 сентября, российские террористы нанесли удар по селу Новая Гнилица Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела ранения получил местный житель

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что враг совершил обстрел кассетными боеприпасами около 07:00.

В селе Новая Гнилица поврежден частный жилой дом.

Російський обстріл Харківщини 6 вересня

Фото: Олег Синегубов / телеграмм

Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как отметил глава ОВА, сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Російський обстріл Харківщини 6 вересня

Фото: Олег Синегубов / телеграмм

Телеканал "Еспресо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины. Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им требуются дроны для проведения высокоэффективной разведки.

  • В ночь с 5 на 6 сентября российские террористы атаковали ударными БПЛА Одесщину и обстреляли ракетами Киев. Есть погибшие и разрушения. Подробнее о ночном обстреле Украины читайте по ссылке .
Украина
Россия
російська армія
Харковщина
Читайте также:
5 сентября, 2023 вторник
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
винищувач F-16
5 сентября, 2023 вторник
В минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16: названа причина
5 сентября, 2023 вторник
Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их как аналог ATACMS и Taurus, - Newsweek
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.24
    Покупка 37.24
    Продажа 37.94
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
09:52
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: 1 человек погиб, 12 ранены
09:52
Инфографика
Курс валют на 6 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:30
Армения
Армения объявила о совместных военных учениях с США
09:23
Обновлено
РФ атаковала Киев ракетами и обстреляла Одесщину "шахедами": погиб 1 человек, есть разрушения
09:18
Британская разведка объяснила, зачем в РФ была введена программа по обучению школьников пользоваться оружием и управлять БПЛА
09:10
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, - СМИ
09:03
Япония и Турция будут сотрудничать в восстановлении инфраструктуры Украины
09:00
Михайлово чудо. Что нельзя делать и как молиться
08:50
Россияне готовятся взять реванш и перехватить инициативу на фронте, - Сырский
08:10
Николай Шапаренко
Сборная Украины потеряла важного футболиста перед матчами с Англией и Италией
08:05
OPINION
Николай Княжицкий
Вышеградская группа – V4 – прошлое или будущее
07:54
Инфографика
Силы обороны уничтожили 610 окупантов, 36 артсистем и 8 танков, - Генштаб
07:35
Массированный удар РФ по Украине 6 сентября: силы ПВО уничтожили 8 ракет и 15 "шахедов"
06:46
Большое наводнение накрыло Турцию, Болгарию и Грецию: по меньшей мере 5 погибших
06:44
штурм капитолия
В США приговорили к 22 годам заключения одного из организаторов штурма Капитолия
06:15
Британия планирует признать ЧВК Вагнера террористической организацией
05:34
Силы обороны продолжают успешное наступление в Запорожской области, - ISW
04:30
"Рух" узнал соперника на стартовый раунд юношеской Лиги УЕФА
03:27
Россияне поставили ультиматум жителям временно оккупированной Донбасса: все из-за мобилизации
01:54
Виталий Буяльский
В "Динамо" выбрали нового капитана, - СМИ
01:41
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 сентября
01:20
Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
00:40
Омбудсмен ответил на заявление ООН о нехватке доказательств геноцида в Украине
00:12
Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек
2023, вторник
5 сентября
23:58
Зеленский подытожил поездку на фронт: обозначили с военными приоритеты по оружию
23:37
МИД РФ
МИД РФ требует пояснений от Армении относительно ратификации Римского устава
23:34
НАПК отреагировало на принятые поправки к закону о декларировании: потребует вето президента
23:12
Госдеп не подтвердил информацию СМИ о визите Блинкена в Украину
22:54
Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ
22:43
OSINT-аналитики установили точное место падения русского дрона на территории Румынии
22:40
"Нечестный способ избежать мобилизации": министр Лесной поддержал отмену отсрочки для некоторых студентов
22:14
Правительство Германии обнародовало очередной пакет помощи Украине
22:06
Данилов: "выборы" в оккупации нужны РФ для последующего принудительного призыва
21:52
В США отреагировали на активизацию переговоров РФ и КНДР по военному сотрудничеству
21:41
Ольга Стефанишина
Стефанишина озвучила сроки готовности Украины к вступлению в ЕС и НАТО
21:30
Эксклюзив
Журналист Цымбалюк: Эрдоган был у Путина как посланник Запада
21:30
"Создаст много хлопот для россиян": в ВСУ объяснили, что даст деоккупация Клищиевки под Бахмутом
21:12
В Шотландии напали на подростков-беженцев из Украины: полиция начала расследование
21:11
Аналитика
Сергей Згурец
На юге возросло количество направлений, где ВСУ оказывают давление на врага по линии обороны. Колонка Сергея Згурца
20:54
ВСУ за сутки поразили 12 артсредств и склад боеприпасов противника, — Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV