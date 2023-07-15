Россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб мужчина, еще один ранен
В субботу, 15 июля, российские военные ударили по селу Колодязное Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще один - получил ранение
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Как только россияне обстреляли село Колодязное Купянского района", - говорится в сообщении.
Синегубов отметил, что в результате обстрела населенного пункта, к сожалению, погиб гражданский 33-летний мужчина. Еще один человек был ранен. В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы.
- В ночь с 13 на 14 июля украинские регионы снова атаковали российские ударные беспилотники. В Одессе и Кривом Роге работала ПВО, однако есть попадание и 56-летний пострадавший.
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