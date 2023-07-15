Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Как только россияне обстреляли село Колодязное Купянского района", - говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что в результате обстрела населенного пункта, к сожалению, погиб гражданский 33-летний мужчина. Еще один человек был ранен. В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы.