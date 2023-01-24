Россияне обстреляли село на Харьковщине из артиллерии: ранены два человека
24 января российские захватчики обстреляли из артиллерии село Липцы Харьковской области. В результате этого ранения получили два человека
Об этом информирует глава харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Сегодня оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района", - пишет глава области.
Сообщается, что в результате попадания российских снарядов ранения получили двое украинцев - 46-летняя женщина и 59-летний мужчина. Их госпитализировали с осколочными ранениями, в состоянии средней тяжести.
Также рашисты били из минометов и артиллерии по населенному пункту Стрелка.
- 22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех общин Харьковской области.
- На протяжении суток 23 января российская армия наносила удары по Харьковской области, в результате чего были повреждены учебное заведение, дом культуры и ранен человек.
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