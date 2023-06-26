Россияне обстреляли село на Донетчине, есть погибший и раненая
В понедельник, 26 июня, россияне обстреляли село Новый Комар Волновахского района Донецкой области, в результате чего погиб мужчина и ранена женщина
Об этом в комментарии "Общественному" заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.
Погиб 56-летний мужчина, ранения получила его 53-летняя жена. Сообщается, что россияне вели обстрел из артиллерии, снаряд попал и повредил стены и крышу дома, на месте попадания возник пожар.
Медведева отметила, что по указанному факту начато досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (по ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- 26 июня президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, во время которой посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отличившихся в тяжелых боях на Бахмутском направлении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное