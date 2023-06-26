Россияне обстреляли село на Донетчине, есть погибший и раненая

Об этом в комментарии "Общественному" заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

Погиб 56-летний мужчина, ранения получила его 53-летняя жена. Сообщается, что россияне вели обстрел из артиллерии, снаряд попал и повредил стены и крышу дома, на месте попадания возник пожар.

Медведева отметила, что по указанному факту начато досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (по ч. 2 ст. 438 УК Украины).