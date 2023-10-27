Россияне обстреляли село Купянского района Харьковщины: ранена женщина

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

Указано, что российская армия атаковала деревню Кондрашовка Купянского района. Ранение получила 67-летняя женщина.

"С осколочным ранением бедра ее госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавили в ОВА.

В Офисе генпрокурора уточнили, что оккупанты ударили по селу около 14:20, вероятно, из РСЗО. В населенном пункте были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В настоящее время начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).