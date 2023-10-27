Россияне обстреляли село Купянского района Харьковщины: ранена женщина
Российская оккупационная армия в пятницу, 27 октября, ударила по селу Купянского района Харьковской области, в результате чего ранение получила женщина
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.
Указано, что российская армия атаковала деревню Кондрашовка Купянского района. Ранение получила 67-летняя женщина.
"С осколочным ранением бедра ее госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавили в ОВА.
В Офисе генпрокурора уточнили, что оккупанты ударили по селу около 14:20, вероятно, из РСЗО. В населенном пункте были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
В настоящее время начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- В тот же день террористы атаковали город Херсон и пгт Зеленовка Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, еще один был ранен.
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