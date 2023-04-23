Россияне обстреляли село Кизомис на Херсонщине, два человека получили ранения
В воскресенье, 23 апреля, россияне обстреляли село Кизомис Белозерской общины Херсонщины. В результате обстрела две женщины получили ранения
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграмме .
Враг обстрелял населенный пункт из артиллерии, попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.
Из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Обе находятся в больнице в Херсоне.
- За минувшие сутки, 23 апреля, россияне 54 раза обстреляли Херсонщину, выпустив 236 снарядов. В результате обстрелов один человек погиб, двое ранены.
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