Россияне обстреляли село Кизомис на Херсонщине, два человека получили ранения

Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграмме .

Враг обстрелял населенный пункт из артиллерии, попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.

Из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Обе находятся в больнице в Херсоне.