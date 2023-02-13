Россияне обстреляли село Ингулец на Херсонщине: погибла женщина
Российские войска 13 февраля обстреляли дома мирных жителей в селе Ингулец Херсонской области
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
"Снаряды падали во двор, где вечером спокойно хозяйничали мирные жители села. Осколок вражеского боеприпаса задел женщину, которая была возле своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью – пострадавшая погибла на месте", – сообщили в ОВА вечером 13 февраля.
Кроме того, еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины.
- Утром 13 февраля россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Погиб работник одного из местных предприятий
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