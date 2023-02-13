Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Снаряды падали во двор, где вечером спокойно хозяйничали мирные жители села. Осколок вражеского боеприпаса задел женщину, которая была возле своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью – пострадавшая погибла на месте", – сообщили в ОВА вечером 13 февраля.

Кроме того, еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины.