English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне обстреляли Салтовский район Харькова, есть раненые
Обновлено

Россияне обстреляли Салтовский район Харькова, есть раненые

15 августа, 2022 понедельник
11:53
война с Россией

Российские оккупационные войска накрыли огнем Салтовский район города Харькова. Сообщают о раненых

По обновленной информации мэра Игоря Терехова, в результате утренних обстрелов были ранены 5 харьковчан.

Сейчас им оказывают медицинскую помощь, все пять госпитализированы.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал об обстрелах города утром 15 августа. Россияне нанесли ракетный удар по Салтовскому району. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате обстрелов два человека ранены.

Терехов также рассказал о прилетах еще по одному адресу Салтовского района. Ракета попала во двор. В результате были повреждены автомобили, в доме вылетели стекла. Пострадала детская площадка.

Мэр Харькова также заявлял, что прилеты были зафиксированы рядом с остановкой общественного транспорта.

Также в том же Салтовском районе русские войска обстреляли девятиэтажку. Снаряд попал в крышу. Предварительно без жертв.

Сообщается о возгорании гаражного кооператива.

Городской совет призывает жителей осторожничать и не выходить из укрытий.

Информация уточняется.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Харьков
Харковщина
Олег Синегубов
Читайте также:
Сергій Мазорчук
Автор
14 августа, 2022 воскресенье
Герои Украины. Вывел из окружения более трехсот воинов своего батальона: комбат 24-й ОМБР Сергей Мазорчук (Ирис)
13 августа, 2022 суббота
Путин достал свой последний козырь: все решится в ближайшие дни, - Пионтковский
Ілюстративне фото. Обстріл
13 августа, 2022 суббота
В Кировоградской области прогремели взрывы
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39
    Покупка 39
    Продажа 39.82
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
15 августа
11:53
Стало известно, кто будет транслировать матчи чемпионата Украины по футболу
11:35
Украинские воздушные силы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Донецкой области
11:23
"Покидая Ирпень": фильм польского журналиста об эвакуации в Киевской области стал доступен для просмотра в Украине
11:21
Лидер группы Metallica развелся после 25 лет брака
11:17
Эксклюзив
Оккупанты заменяли некоторые объекты на ЗАЭС и пытаются по ним попасть, чтобы создать провокацию, - депутат облсовета Лишенко
11:10
Эксклюзив
Жигимантас Павиленис
Литва принимает тех, кто борется против режима Лукашенко и Путина, - литовский дипломат Павилионис
10:51
Инфографика
Курс валют в обменниках Украины удорожал: какая стоимость 15 августа
10:44
"Прошу подготовить теплую одежду и одеяла": Кличко рассказал, какой зимой будет температура в домах киевлян
10:36
Эксклюзив
Мелитопольцев отправляют в фильтрационные лагеря только за украинский флаг в домах, - мэр Федоров
10:34
Повреждена гостиница и учебное заведение: ночью россияне накрыли огнем Николаев
10:29
Эксклюзив
Дайте шанс школьному учителю, или Не цепляйтесь за полы Булгакова!..
10:26
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Количество погибших уточняется": Гайдай подтвердил удар ВСУ по штабу вагнеровцев в Попасной
10:22
Кличко рассказал, когда узнал, что РФ неизбежно нападет на Украину
10:14
На ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности, - Энергоатом
09:51
Эксклюзив
Нужно, чтобы вопрос обращения с военнопленными стоял на повестке дня во всем мире, - жена бойца "Азова" Зарицкая
09:43
Укрзализныця объявила о задержке нескольких поездов: список
09:41
Виталий Кличко объявил о разводе
09:39
Обновлено
Оккупанты ударили из "градов" по Никополю и Марганецкому обществу, четыре ракеты С-300 попали по Покровской
09:27
Инфографика
За сутки РФ потеряли 200 военных, 12 танков и 1 вертолет, - Генштаб ВСУ
09:25
Эксклюзив
Битва за Юг Украины находится в важной фазе, - Згурец
09:14
"Западная диктатура" и "пророссийские настроения у американских военных": РФ распространила новые фейки
09:11
Разведка Британии указала на проблемы, возникшие в РФ с псевдореферендумом в Донецкой области
09:03
Россия запустила ракетами из Белгорода по Харьковщине: есть прилеты в Мерефе и Чугуеве
08:39
Российские войска убили троих жителей Донбасса за сутки, 13 - ранили
08:30
Тренеры "Челси" и "Тотенгема" устроили схватку после матча, в Англии им предложили встретиться в андеркарде боя Усик – Джошуа
08:30
Эксклюзив
В Херсоне осталось более 100 тысяч человек. Большинство из них - преклонных лет, - секретарь Херсонского горсовета Луговая
08:20
Захватчики во время ночных обстрелов Харькова попали по территории предприятия
07:48
ВСУ обезвредили российскую разведгруппу возле Времивки
07:24
Враг активизировал разведку на Бахмутском направлении, безуспешно вел наступление и штурм в нескольких направлениях, - Генштаб ВСУ
06:57
В ISW назвали приоритетные направления для оккупантов на территории Украины
06:47
Николай Княжицкий
В борьбе демонстрации власти и человечности побеждает власть
06:20
Еще 6 суднам разрешили вывозить зерно из украинских портов
05:47
Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины: повреждены дома и линия электропередачи
02:10
Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики
Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики
01:48
Германия получила роботизированные макеты танков России
00:59
Путин заявил, что Россия и Северная Корея расширят двусторонние отношения
00:28
Премьер-министр Финляндии поддерживает запрет на выдачу виз для россиян
2022, воскресенье
14 августа
23:59
Украина отправила корабль с зерном для жителей Эфиопии, страдающих голодом
23:32
Следующие 2 недели будут решающими для ситуации в Херсонской области, - Хлань
23:27
Эксклюзив
ВСУ не могут масштабно нарушить логистику россиян на Донбассе из-за близости границы с РФ, – военный эксперт Коваленко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV