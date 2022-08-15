По обновленной информации мэра Игоря Терехова, в результате утренних обстрелов были ранены 5 харьковчан.

Сейчас им оказывают медицинскую помощь, все пять госпитализированы.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал об обстрелах города утром 15 августа. Россияне нанесли ракетный удар по Салтовскому району. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате обстрелов два человека ранены.

Терехов также рассказал о прилетах еще по одному адресу Салтовского района. Ракета попала во двор. В результате были повреждены автомобили, в доме вылетели стекла. Пострадала детская площадка.

Мэр Харькова также заявлял, что прилеты были зафиксированы рядом с остановкой общественного транспорта.

Также в том же Салтовском районе русские войска обстреляли девятиэтажку. Снаряд попал в крышу. Предварительно без жертв.

Сообщается о возгорании гаражного кооператива.

Городской совет призывает жителей осторожничать и не выходить из укрытий.

Информация уточняется.



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