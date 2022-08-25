Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его информации, ночь на 25 августа в области прошла спокойно, однако утро началось с артобстрела Великописаревской громаді. Зафиксировали 16 прилетов из ствольной артиллерии.

К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако в результате одного из обстрелов с территории РФ загорелись дома мирных жителей и хозяйственные постройки. Также загорелось сено, хранившееся на открытой местности.

В течение 24 августа российский агрессор обстрелял три громаді Сумской области: Эсманскую, Зноб-Новгородскую и Белопольскую.

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