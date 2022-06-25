Об этом со ссылкой на Штаб обороны Харьковщины пишет "Суспільне" .

Свидетели сообщают, что один из снарядов свалился с неба на парашюте. Взрыв образовал воронку глубиной в человеческий рост.

По предварительной информации, жертв в результате обстрела нет, однако снаряд попал в один из дворов.

24 июня в Харьковской области россияне убили как минимум одного человека, еще 9 ранили, обстреляли дома, офисы и хозяйственные постройки.

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