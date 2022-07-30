Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в фейсбуке.

В 10:25 30 июля начались аварийно-спасательные и поисковые работы на месте разрушенной двухэтажной ремонтной базы железной дороги.

"В настоящее время обнаружено и изъято из-под завалов тело мужчины (анкетные данные уточняются). Под завалами возможно пребывание еще 2 человек. Работы продолжаются", - отметили спасатели.

От ГСЧС привлекли 16 спасателей и 4 единицы техники. Еще один автокран предоставили местные власти.

29 июля ВСУ отразили штурм РФ на Бахмутском направлении.

29 июля в Донецкой области россияне убили 6 мирных жителей, еще 15 ранили.

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