Россияне обстреляли ремонтную базу в Бахмуте: из-под завалов достали погибшего мужчину
В Бахмуте на Донетчине ночью 30 июля РФ обстреляла ремонтную базу. Из-под завалов достали погибшего, под руинами могут быть еще 2 человека
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в фейсбуке.
В 10:25 30 июля начались аварийно-спасательные и поисковые работы на месте разрушенной двухэтажной ремонтной базы железной дороги.
"В настоящее время обнаружено и изъято из-под завалов тело мужчины (анкетные данные уточняются). Под завалами возможно пребывание еще 2 человек. Работы продолжаются", - отметили спасатели.
От ГСЧС привлекли 16 спасателей и 4 единицы техники. Еще один автокран предоставили местные власти.
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