Россияне обстреляли район ХТЗ в Харькове

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Дневные обстрелы района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свою жизнь!" - сказал он.

В ночь на 30 июля россияне нанесли два удара по Харькову, повреждено учебное заведение.

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