Россияне обстреляли район ХТЗ в Харькове
30 июля армия РФ обстреляла жилмассив в Индустриальном районе города Харьков
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Дневные обстрелы района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свою жизнь!" - сказал он.
- В ночь на 30 июля россияне нанесли два удара по Харькову, повреждено учебное заведение.
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