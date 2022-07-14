Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется", - написал он.

Борзов призвал горожан оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Нардеп Алексей Гончаренко написал о попадании ракеты в торговый центр.

"Очень много погибших. Очень. Россиян – нужно уничтожать, убивать, вырезать. Всех причастных. Всех", - написал он.

В полиции подчеркнули , что, предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома.

Сейчас известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых маленький ребенок.

Отмечается, что на месте прилетов возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

В Винницу направлена специализированная следственно-оперативная группа Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическая лаборатория.

Как известно, взрывы в городе прогремели после объявления воздушной тревоги в 10:12. Местные жители писали о 3-4 взрывах.

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