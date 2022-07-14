Россияне обстреляли ракетами здание с офисными помещениями в Виннице, есть погибшие
Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу. В настоящее время 6 раненых и 2 погибших
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется", - написал он.
Борзов призвал горожан оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Нардеп Алексей Гончаренко написал о попадании ракеты в торговый центр.
"Очень много погибших. Очень. Россиян – нужно уничтожать, убивать, вырезать. Всех причастных. Всех", - написал он.
В полиции подчеркнули , что, предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома.
Сейчас известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых маленький ребенок.
Отмечается, что на месте прилетов возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.
В Винницу направлена специализированная следственно-оперативная группа Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическая лаборатория.
Как известно, взрывы в городе прогремели после объявления воздушной тревоги в 10:12. Местные жители писали о 3-4 взрывах.
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