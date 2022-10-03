Оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет С-300, есть пострадавшие
Утром 3 октября враг совершил обстрел Запорожья ракетами С-300, в результате которого разрушения потерпела инфраструктура города. Пока известно об одном раненом
Об этом сообщили глава Запорожского ОВА Александр Старух и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев .
Ракетный обстрел был произведен по Запорожью и двум селам рядом, было выпущено около десяти ракет С-300.
В результате обстрела в областном центре разрушений подверглись объекты инфраструктуры. В частности, был разрушен реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.
Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.
Ранее Старух писал: "Враг осуществил ракетный обстрел областного центра. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Соблюдайте правила безопасности! Есть риск повторных атак".
В свою очередь Куртев отмечал, что на местах прилетов работают все соответствующие службы.
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