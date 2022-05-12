Россияне обстреляли ракетами Лозовскую общину Харьковщины, убив мирного человека
В среду, 11 мая, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Лозовской общине Харьковской области, в результате чего погиб гражданский человек
Об этом сообщил в Telegram мэр Лозовой Сергей Зеленский.
"Сегодня был трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции на территории общины, один гражданский человек погиб", - сказал Зеленский.
Подробности событий мэр пообещал сообщить на следующий день и отметил, что наземной угрозы общине нет.
"С учетом моментов безопасности, больше подробностей расскажу завтра. Желаю всем нам спокойной ночи. Наземной угрозы нет", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего 26-летний водитель получил ожоги и ранения, его госпитализировали.
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