Россияне обстреляли ракетами Лозовскую общину Харьковщины, убив мирного человека

Об этом сообщил в Telegram мэр Лозовой Сергей Зеленский.

"Сегодня был трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции на территории общины, один гражданский человек погиб", - сказал Зеленский.

Подробности событий мэр пообещал сообщить на следующий день и отметил, что наземной угрозы общине нет.

"С учетом моментов безопасности, больше подробностей расскажу завтра. Желаю всем нам спокойной ночи. Наземной угрозы нет", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего 26-летний водитель получил ожоги и ранения, его госпитализировали.

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