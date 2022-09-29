Россияне обстреляли ракетами Краматорск, по меньшей мере 11 человек ранены
В четверг, 29 сентября, россияне нанесли 4 ракетных удара по Краматорску Донецкой области, ранив по меньшей мере 11 человек
Об этом сообщил в Facebook глава городской военной администрации Александр Гончаренко.
Сначала чиновник сообщил о 10 раненых, однако позже уточнил, что ранены по меньшей мере 11 человек, из которых один человек - в тяжелом состоянии.
"4 ракетных удара получил Краматорск. Уже известно о 10 раненых. Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы. ... Уже известно об 11 раненых (1 в тяжелом состоянии)", - написал Гончаренко.
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