Об этом пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

Отмечается, что враг ударил в 5 ч утра. В Краматорске 2 человека погибли и 2 ранены, в Константиновке один раненый и один погибший.

Ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены около 20 частных домов, в Константиновке - два дома разрушены и повреждены еще 55.

Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко