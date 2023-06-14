Россияне обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку: три человека погибли, есть раненые
Ночью 14 июня россияне обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области, три человека погибли, трое получили ранения
Об этом пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Отмечается, что враг ударил в 5 ч утра. В Краматорске 2 человека погибли и 2 ранены, в Константиновке один раненый и один погибший.
Ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены около 20 частных домов, в Константиновке - два дома разрушены и повреждены еще 55.
Кроме того, пострадал газопровод и электросети.
Фото: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко
- В ночь на 14 июня силами украинской ПВО были уничтожены 3 крылатые ракеты "Калибр" и 9 "шахедов" врага. Россияне также обстреляли Донецкую область 6 ракетами Х-22.
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