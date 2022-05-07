Россияне обстреляли Приволье на Луганщине: двое детей погибли, еще двое и одна женщина получили ранения
В Луганской области 7 мая россияне из "градов" обстреляли жилые дома Приволья, в результате чего погибли двое детей, еще двое и женщина получили тяжелые ранения
Об этом в телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни", – рассказал он.
Кроме того, две девочки, 12 и 8 лет, а также 69-летняя женщина получили тяжелые ранения. На месте происшествия работают правоохранители. По словам Сергея Гайдая, погибших может быть больше. Он также призвал жителей Луганщины эвакуироваться в безопасные населенные пункты.
- 6 мая, российские оккупанты произвели 24 обстрела жилых кварталов Луганской области, в Северодонецке повредили больницу и бивали по химическому заводу "Азот".
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