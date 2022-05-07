Россияне обстреляли Приволье на Луганщине: двое детей погибли, еще двое и одна женщина получили ранения

Об этом в телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни", – рассказал он.

Кроме того, две девочки, 12 и 8 лет, а также 69-летняя женщина получили тяжелые ранения. На месте происшествия работают правоохранители. По словам Сергея Гайдая, погибших может быть больше. Он также призвал жителей Луганщины эвакуироваться в безопасные населенные пункты.

6 мая, российские оккупанты произвели 24 обстрела жилых кварталов Луганской области, в Северодонецке повредили больницу и бивали по химическому заводу "Азот".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb