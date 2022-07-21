Об этом сообщило МВД Украины в телеграме. .

Оккупанты били по Белопольской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской громадам Сумщины и Новгород-Северской и Семеновской громадам Черниговщины.

Окрестности двух населенных пунктов Шалыгинской громады близ границы россияне со своей территории обстреляли из реактивных систем залпового огня. Одновременно били из автоматических станковых гранатометов.

"Зафиксировано 38 взрывов на украинской территории. По результатам обстрела повреждена инфраструктура населенных пунктов, один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса", - подчеркнули в МВД.

16 июля российские захватчики не прекращали обстреливать границы Сумской и Черниговской областей. Россияне били ракетами из самолета, из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов и стрелкового оружия.

20 июля россияне 80 раз ударили по Сумской области.

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