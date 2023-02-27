Россияне обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины из минометов, РСЗО и беспилотников
Утром 27 февраля российские оккупанты обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей из минометов, реактивных систем залпового огня и беспилотников
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
С 09:39 до 09:54 сообщили о 8 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Старикове (Сумщина, - ред.)", - рассказали военные и отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информации о пострадавших гражданских тоже не поступало.
Населенному пункту Тимоновичи Черниговской области досталось дважды: сначала оккупанты обстреляли его из миномета 120 мм, а позже вражеский беспилотник сбросил на него ВОГ (выстрел осколочный гранатометный). Без потерь.
"С 10:40 до 10:55 сообщили о 10 приходах, предположительно, из РСЗО, в районе н.п. Бывалино (Сумщина, - ред.)", - рассказали в ОК "Север". Здесь тоже без потерь.
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