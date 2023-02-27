Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

С 09:39 до 09:54 сообщили о 8 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Старикове (Сумщина, - ред.)", - рассказали военные и отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информации о пострадавших гражданских тоже не поступало.

Населенному пункту Тимоновичи Черниговской области досталось дважды: сначала оккупанты обстреляли его из миномета 120 мм, а позже вражеский беспилотник сбросил на него ВОГ (выстрел осколочный гранатометный). Без потерь.

"С 10:40 до 10:55 сообщили о 10 приходах, предположительно, из РСЗО, в районе н.п. Бывалино (Сумщина, - ред.)", - рассказали в ОК "Север". Здесь тоже без потерь.