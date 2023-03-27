Россияне обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины из минометов и ствольной артиллерии
27 марта российские оккупационные войска обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из минометов и ствольной артиллерии. Обошлось без потерь
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"С 11:00 до 11:10 зафиксировано 2 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии, в район н.п. Товстодубово (Сумская обл). О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
"С 11:00 до 11:50 зафиксировано 12 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Блешня (Черниговская обл)", - добавили военные.
Здесь жертв среди гражданских тоже не зафиксировано.
- 24 марта в результате обстрелов приграничья Черниговщины погиб человек.
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