Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"С 11:00 до 11:10 зафиксировано 2 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии, в район н.п. Товстодубово (Сумская обл). О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

"С 11:00 до 11:50 зафиксировано 12 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Блешня (Черниговская обл)", - добавили военные.

Здесь жертв среди гражданских тоже не зафиксировано.