Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

В Сумской области 29 июля оккупанты обстреляли Хотинскую общину 82-мм минометами. В общей сложности было 13 "прилетов". Били со стороны российского населённого пункта Николаево-Дарьино.

В Черниговской области 29 и 30 июля россияне обстреляли из артиллерии и минометов Семеновскую общину. Зафиксировали более 50 взрывов. Информацию о жертвах уточняют. оккупанты открывали огонь со стороны русских Ломаковки и Марицы.

29 июля в Черниговской области оккупанты из артиллерии обстреляли Семеновскую общину и повредили админздание.

29 июля в Сумской области россияне дважды обстреляли Хотинскую общину из минометов.

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