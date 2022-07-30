Россияне обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины: 13 "прилетов" и более 50 взрывов
Оккупанты 29 - 30 июля обстреляли из артиллерии и минометов Семеновскую общину на Черниговщине и Хотинскую - на Сумщине
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .
В Сумской области 29 июля оккупанты обстреляли Хотинскую общину 82-мм минометами. В общей сложности было 13 "прилетов". Били со стороны российского населённого пункта Николаево-Дарьино.
В Черниговской области 29 и 30 июля россияне обстреляли из артиллерии и минометов Семеновскую общину. Зафиксировали более 50 взрывов. Информацию о жертвах уточняют. оккупанты открывали огонь со стороны русских Ломаковки и Марицы.
- 29 июля в Черниговской области оккупанты из артиллерии обстреляли Семеновскую общину и повредили админздание.
- 29 июля в Сумской области россияне дважды обстреляли Хотинскую общину из минометов.
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