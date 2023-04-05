Россияне обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии
Российская оккупационная армия 5 апреля в очередной раз обстреляла приграничные территории Сумской области. Захватчики применили ствольную артиллерию
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"С 11:40 до 11:50 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии, в район н.п. Заруцкое", - говорится в сообщении.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации нет.
- 24 марта в результате обстрелов приграничья Черниговщины погиб человек .
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