Об этом сообщила Госпогранслужба .

Россияне обстреляли Шалыгинскую и Эсманскую общины Сумской области из автоматического гранатомета и минометов. Две мины калибра 120 мм разорвались на окраине приграничного населенного пункта Шалыгинского общества. Еще 15 гранат взорвались в Эсманской общине.

На Черниговщине со стороны российской Ломаковки оккупанты 4 раза били из минометов по Семеновской общине - зафиксировали 14 взрывов. Также было 8 взрывов после вражеского огня из ствольной артиллерии. Новгород-Северскую общину они обстреляли из российских Леднева и Случевска минометами калибра 120 мм – в общей сложности 9 "прилетов". Кроме того, зафиксировали два взрыва из самоходной артиллерийской установки.

О потерях среди гражданских и повреждении инфраструктуры информации не поступало. Данные уточняются.

29 - 30 июля оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов Семеновскую общину на Черниговщине и Хотинскую - на Сумщине. Зафиксировали 13 "прилетов" и более 50 взрывов.

3 августа на Черниговщине россияне накрыли огнем Семеновскую и Новгород-Северскую общины из артиллерии и гранатомета.

4 августа российские оккупанты трижды обстреляли населенные пункты Сумщины. Били из гранатометов, пулеметов и минометов.

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