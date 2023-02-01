Россияне обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, ранен мирный житель
Российские оккупанты 1 февраля в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей, в результате чего ранения получил мирный житель
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север" .
"С 14:50 до 15:30 поступила информация о 17 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Студенок (Сумщина, - ред.)", - рассказали там.
Военные отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры пока тоже нет.
"С 15:10 до 15:40 сообщили о 14 приходах, предположительно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Елино (Черниговщина, - ред.)", - рассказали в ОК "Север".
Согласно сообщению, потерь среди украинских защитников нет, однако ранение получил местный житель.
- 31 января российские террористы обстреляли пять обществ Сумской области.
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