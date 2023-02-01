Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север" .

"С 14:50 до 15:30 поступила информация о 17 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Студенок (Сумщина, - ред.)", - рассказали там.

Военные отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры пока тоже нет.



"С 15:10 до 15:40 сообщили о 14 приходах, предположительно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Елино (Черниговщина, - ред.)", - рассказали в ОК "Север".

Согласно сообщению, потерь среди украинских защитников нет, однако ранение получил местный житель.

31 января российские террористы обстреляли пять обществ Сумской области.

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