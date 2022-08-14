Россияне обстреляли приграничье Черниговщины: зафиксировали 5 взрывов
В Черниговской области 13 августа российские захватчики обстреляли из артиллерии Сновскую громаду
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
С 08:35 до 09:00 россияне обстреляли Сновскую гомаду в районе Горска. Зафиксировали 5 взрывов из ствольной артиллерии.
- 14 августа россияне из минометов обстреляли Сумскую область.
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