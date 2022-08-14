Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .

С 08:35 до 09:00 россияне обстреляли Сновскую гомаду в районе Горска. Зафиксировали 5 взрывов из ствольной артиллерии.

14 августа россияне из минометов обстреляли Сумскую область.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb