Россияне обстреляли приграничье Черниговщины из ствольной артиллерии

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"С 08:10 до 08:15 зафиксировано 5 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в район между н.п. Галагановка и н.п. Железный Мост", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации нет.