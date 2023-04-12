Россияне обстреляли приграничье Черниговщины из ствольной артиллерии
Утром 12 апреля российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла приграничные территории Черниговской области. Враг применил ствольную артиллерию
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"С 08:10 до 08:15 зафиксировано 5 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в район между н.п. Галагановка и н.п. Железный Мост", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации нет.
- В ночь на 10 апреля российская оккупационная армия произвела минометный обстрел приграничных территорий Сумской области.
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